David Neres sofre lesão muscular e poderá desfalcar Napoli

NÁPOLES, 11 FEV (ANSA) – O ponta direita brasileiro David Neres, do Napoli, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e deverá desfalcar o atual líder da Série A da Itália.

O clube azzurro confirmou a distensão sofrida pelo jogador de 27 anos durante a partida contra a Udinese, mas não revelou o tempo que o atleta permanecerá ausente dos gramados.

A volta de Neres dependerá da evolução clínica do problema, mas a emissora Sky Sport analisou que o brasileiro deverá desfalcar a equipe treinada por Antonio Conte por pelo menos um mês, Caso seja confirmado esse período afastado, o atleta perderá as partidas contra Lazio e Como, além de ser dúvida para o importante embate diante da Internazionale, marcado para 2 de março.

Adquirido no início da temporada, o ex-jogador do São Paulo conquistou rapidamente espaço no time italiano e virou peça importante para o Napoli, somando três gols e cinco assistências em 24 jogos. (ANSA).