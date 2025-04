David Neres sofre lesão muscular e desfalcará Napoli

NÁPOLES, 22 ABR (ANSA) – O Napoli, que luta pelo título do Campeonato Italiano, não poderá contar com o brasileiro David Neres nas próximas rodadas em virtude de um problema físico.

De acordo com os exames médicos, o ponta machucou o músculo sóleo da perna esquerda durante o treino de preparação para a partida contra o Monza, vencida pelos azzurri por 1 a 0.

Neres começará de forma imediata o processo de recuperação, mas o técnico Antonio Conte precisará ficar sem o brasileiro por pelo menos duas semanas. Com isso, o atleta deverá permanecer ausente dos jogos contra Torino (27/4), Lecce (3/5) e Genoa (11/5).

A lesão de Neres poderá forçar Conte a mudar o esquema tático do clube campano, assim como fez na ausência anterior do brasileiro. Na ocasião, o Napoli passou do 4-3-3 para o 3-5-2.

Em 25 jogos na Série A, Neres contribuiu com dois gols e quatro assistências, sendo um dos principais jogadores do atual plantel napolitano. (ANSA).