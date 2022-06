David Neres passará por exames médicos e vai assinar com o Benfica por cinco temporadas

Jogador do Shakhtar Donetsk, David Neres está próximo de trocar o clube ucraniano pelo Benfica. Segundo Bruno Andrade, do UOL, já existe um acordo verbal entre as partes desde maio. A assinatura do contrato acontecerá após a realização dos exames médicos, que estão programados para acontecer nesta quinta-feira (16).

O ex-São Paulo deve assinar com o time português por cinco temporadas. O acordo por Neres será envolvido no abatimento de uma dívida antiga que o Shakhtar Donetsk tem com o Benfica por Pedrinho. Em 2021, o ex-Corinthians foi comprado pelos ucranianos por 18 milhões de euros, mas, até o momento, apenas três milhões de euros foram pagos. Os 15 milhões restante são, exatamente, o valor de mercado de David.





Em janeiro deste ano, David Neres foi vendido do Ajax ao clube ucraniano. Devido a guerra entre Rússia e Ucrânia, o atacante não chegou a estrear com as cores do Shakhtar Donetsk.