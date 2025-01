David Neres marca, ajuda o Napoli a vencer a Fiorentina e chegar à liderança do Italiano

O brasileiro David Neres ajudou o Napoli a alcançar a liderança do Italiano. O time do técnico Antonio Conte venceu a Fiorentina por 2 a 0 neste sábado no Stadio Artêmio Franchi, em Florença, e chegou aos 44 pontos em 19 rodadas. A Atalanta tem 41 com um jogo a menos, e a Inter de Milão soma 40 em 17 partidas.

O primeiro tempo foi equilibrado com forte marcação de ambos os lados, e o Napoli só conseguiu ir para o intervalo com vantagem no placar devido a boa jogada do atacante brasileiro David Neres.

Aos 29 minutos, na intermediária, ele tocou para Lukaku, que estava mais à frente, e partiu em velocidade em direção à área da Fiorentina. O jogador belga tabelou com Neres, que, na corrida, ganhou no jogo de corpo de um atleta da Fiorentina. Ao entrar na área, sob marcação de dois jogadores, cortou para a direita e bateu forte, sem chance para o goleiro De Gea.

O time da casa chegou a empatar ainda no primeiro tempo, com o Moise Kean, mas o gol foi anulado após a intervenção do VAR, por um toque de mão.

Na segunda etapa, o Napoli consolidou sua vitória com falhas da zaga adversária. Aos 53 minutos, o argentino Moreno, que fazia sua estreia na Fiorentina, perdeu a bola dentro da área para Anguissa e na sequência derrubou o meia de Camarões.

Na cobrança do pênalti, Lukaku deslocou De Gea e bate no centro do gol para fazer 2 a 0. O Napoli chegou ao terceiro gol aos 23 minutos, com McTominay, que aproveitou uma rebatida da defesa para o centro da área. Sem marcação, ele bateu forte para selar o triunfo do Napoli.

Na próxima rodada, no dia 12, o Napoli recebe o Verona. No mesmo dia, a Fiorentina, que ocupa a 6ª posição, com 32 pontos, enfrenta o lanterna Monza.

Ainda neste sábado, mais cedo, Venezia e Empoli empataram em 1 a 1. O Venezia é o penúltimo colocado, com 14 pontos, enquanto o Empoli ocupa a 12ª colocação, com 20 pontos.