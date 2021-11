David Luiz festeja vitória do Flamengo e sua estreia no Campeonato Brasileiro

Após a vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Atlético-GO, nesta sexta-feira à noite, no Maracanã, o zagueiro David Luiz tinha motivos de sobra para festejar. A felicidade do defensor que voltou ao time carioca nesta partida após lesão no adutor da coxa esquerda era tripla. Ele vibrou com o resultado positivo, com seu retorno aos campos e também o fato de ter jogado sua primeira partida em uma edição de Série A do Brasileiro.

“Estou feliz por fazer minha estreia no Brasileiro depois de tanto tempo na Europa. É gratificante estar no meu país e estrear após tantos anos. O Brasileiro é o mais competitivo do mundo, vai nos preparar para todas as competições.”

O zagueiro fez questão de elogiar o Departamento Médico do Flamengo. “Foi difícil para mim. Chegar depois de tanto tempo sem jogar e logo depois me machucar. Tinha a expectativa e a ansiedade de estrear, tenho de agradecer a todo Departamento Médico. Não é fácil, eles fizeram um grande trabalho. Vim para representar o Flamengo dentro do campo”.

O Flamengo volta a campo já na segunda-feira contra a Chapecoense, em Chapecó (SC). Para esta partida, o técnico Renato Gaúcho não terá o meia Andreas Pereira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alguns jogadores, como David Luiz, devem ser poupados por causa da maratona de jogos.

Ainda sonhando com o título brasileiro, o Flamengo chegou com a vitória desta sexta-feira aos 53 pontos, nove atrás do líder Atlético-MG. O time carioca está na segunda colocação e ainda tem um jogo a menos – 28 a 29 – do que o líder.

Saiba mais