David Luiz faz vídeo de despedida no Fla e alfineta diretoria: ‘Não foi uma forma mais formal’

O zagueiro David Luiz publicou um vídeo de despedida para a torcida do Flamengo neste sábado e aproveitou o momento para mandar um recado à nova diretoria do clube. O jogador, que sempre manifestou uma grande identificação com os torcedores, lamentou a maneira como foi dispensado: “Infelizmente não foi uma forma mais formal”.

Na reta final do seu vínculo, que se encerra nesta terça-feira (31 de dezembro), o zagueiro não teve o contrato renovado. O responsável por comunicar a dispensa foi José Boto, novo diretor de futebol que assumiu a função com a eleição de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, à presidência do clube.

“Chegou o grande dia de nos despedirmos, Nação. Infelizmente não foi uma forma mais formal devido a inúmeros fatores. Mas não poderia deixar de vir aqui e dizer que sou eternamente grato a tudo que vivi dentro do Flamengo. Vi toda a mobilização da torcida para que eu pudesse vestir o manto. Foi assim durante esses anos que eu passei. Onde quer que a gente fosse foi tudo muito caloroso e genuíno (apoio do torcedor), no Rio, São Paulo, Nordeste. Para mim foi sempre gratificante abraçar vocês e retribuir esse amor que sinto”, diz parte do vídeo.

Funcionários do clube também foram citados na esteira dos agradecimentos que o atleta fez pelos momentos que passou no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu. “Foi sempre uma relação muito próxima”, afirmou o jogador que gravou o vídeo sentado em uma cadeira.

David Luiz chegou ao clube carioca no fim de 2021 para ser uma das lideranças do elenco. Experiente, ajudou companheiros em baixa com a torcida a dar a volta por cima. O caso mais emblemático foi o do lateral-direito Rodinei. Bastante criticado, o jogador passou a ser um dos pontos fortes do esquema de Dorival Júnior graças às cobranças do defensor nos treinos.

Na final diante do Corinthians, pela Copa do Brasil de 2022, Rodinei converteu o pênalti decisivo nas cobranças alternadas ao deslocar o goleiro Cássio. Um dos salários mais altos do elenco, David Luiz, de 38 anos, tinha aceitado uma redução no salário para permanecer no clube. Com a mudança de gestão na presidência, ele acabou sendo dispensado.