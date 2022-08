David Luiz, do Flamengo, tem suspeita de hepatite viral; entenda a doença e o tempo de recuperação

Parceria Lance & IstoÉ 25/08/2022 - 19:32 Compartilhe

O Flamengo pode ter uma notícia ruim em meio ao bom momento na temporada. Substituído no intervalo da partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira, o zagueiro David Luiz tem suspeita de hepatite viral e aguarda o resultado dos exames para ter o diagnóstico definitivo. Mas, afinal, o que é essa doença?

+ Confira os jogos com maiores rendas no Brasil em 2022



O LANCE! conversou com o médico Carlos Terra, hepatologista da Casa de Saúde São José, para descobrir os detalhes da enfermidade, como os principais sintomas e o tempo de recuperação.

O QUE É HEPATITE VIRAL?



De modo geral, as hepatites são inflamações do fígado, um dos principais órgãos do corpo e responsável pelo armazenamento, pela liberação, pela síntese e pela metabolização de diversas substâncias.

– A hepatite viral é uma inflamação do fígado que acontece a partir de uma agressão causada por um vírus. Os vírus que mais causam são os vírus da hepatite A – de longe, o mais frequente -, seguido pelos vírus da hepatite C e B. São os três vírus que agridem o fígado mais frequentes no nosso meio – explica o médico Carlos Terra.

Os casos de hepatite nem sempre apresentam sintomas. Quando estes podem estar presentes, o quadro se assemelha a uma típica virose – como a apresentada por David Luiz nos últimos dias.

– São os sintomas comuns a qualquer virose: dor pelo corpo, febre baixa, mal-estar, inapetência... São sintomas muito frequentes. De forma mais específica, alguns pacientes podem apresentar icterícia, que se caracteriza pelos olhos amarelados, urina escura e fezes mais claras.

DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO



De acordo com o site “ge”, David Luiz apresenta o quadro de virose há duas semanas, mas os primeiros exames não apontaram nenhuma alteração importante.

Carlos Terra explica que o diagnóstico da hepatite viral se dá por meio de exames de sangue específicos para determinar a presença de anticorpos, que o sistema imunológico do paciente produz contra o vírus.

Nos casos agudos de hepatite viral – dos tipos A, B e C-, o quadro costuma ter uma evolução natural benigna e não requer um tratamento específico. No caso de um atleta de alto nível, como David Luiz, a indicação principal é o repouso relativo.

– Não seria adequado que um paciente com hepatite aguda viral desempenhasse uma atividade física de alto rendimento. Não há uma necessidade de repouso restrito no leito, mas a prática esportiva em alto nível não é recomendada na fase aguda da doença.

O tempo de recuperação do quadro de hepatite viral é variável. Há pacientes que se recuperam em duas ou três semanas, mas há casos – menos frequentes – que podem se prolongar até seis meses.

– Eu diria que em torno de duas, três semanas até dois meses seria o período de recuperação na imensa maioria dos pacientes – explica o hepatologista.

DOENÇA PODE AFETAR O DIA A DIA



Mesmo sem o diagnóstico definitivo, a tendência é que David Luiz seja preservado do jogo com o Botafogo, domingo, no Nilton Santos. A evolução do quadro clínico e dos sintomas definirão se ele poderá participar dos treinos no Ninho do Urubu nos próximos dias.

Carlos Terra ressalta que, se confirmado o quadro de hepatite viral, o atleta não deve realizar atividades físicas extenuantes, sob o risco de agravar a doença.

– Durante o transcurso de uma hepatite viral aguda, os pacientes podem ter sintomas, como mal-estar, enjoo, fraqueza… Com esses sintomas, ele não se sente bem para desempenhar as atividades. Caso ele tente, provavelmente o desempenho dele não será adequado e estará correndo o risco de ter seu problema agravado.

David Luiz realizará novos exames nesta sexta-feira, sob monitoramento do departamento médico do Flamengo. O clube deve se manifestar oficialmente sobre o tema apenas na segunda-feira, quando terá todos os resultados de maneira oficial.

E MAIS:

E MAIS: