David Luiz, do Flamengo, sente dores no adutor da coxa esquerda; jogador será reavaliado no CT Zagueiro não atuava desde maio, quando ainda defendia o Arsenal, da Inglaterra, e estreou pelo Flamengo na última semana, no jogo de ida da semifinal, no Maracanã

David Luiz ficou em campo por menos de dez minutos na partida contra o Barcelona de Guayaquil, válida pela semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira. Logo no início do confronto, o zagueiro levou as mãos à região da virilha, caiu no chão e precisou ser substituído. A assessoria do clube confirmou que ele sentiu dores no adutor da coxa esquerda.

> Veja a importância de Arrascaeta para o Flamengo na Libertadores 2021

Dessa forma, David Luiz será reavaliado no CT do Ninho do Urubu quando a delegação estiver de volta ao Rio de Janeiro. Para seu lugar, o técnico Renato Gaúcho optou pela entrada de Gustavo Henrique.

Vale lembrar que este foi o segundo jogo de David Luiz com a camisa do Flamengo. Ele não atuava desde maio, quando ainda defendia o Arsenal, da Inglaterra, e estreou pelo Fla na última semana, no jogo de ida da semifinal, no Maracanã.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também