David Luiz comemora estreia pelo Flamengo: ‘É um dos dias mais especiais da minha vida’ Zagueiro foi apresentado na última semana e foi titular do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores

David Luiz comemorou a estreia pelo Flamengo, que aconteceu na noite da última quarta-feira, no Maracanã, na vitória do Rubro-Negro sobre o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Em entrevista à FlaTV, o zagueiro destacou que este foi um dos dias mais especiais da própria vida e afirmou que é um privilegiado.

– Sem dúvida nenhuma é um dos dias mais especiais da minha vida. Eu que sai muito cedo do Brasil, poder voltar e voltar num dia tão importante numa semifinal de Libertadores no Maracanã. Agradeço a Deus porque sou um privilegiado sem dúvida nenhuma – comemorou David Luiz.

Vale lembrar que David Luiz foi apresentado pelo Flamengo na última semana e não disputava uma partida oficial desde o dia 2 de maio, quando ainda defendia o Arsenal, da Inglaterra. Entretanto, o zagueiro se apresentou em boa forma física e, assim, a expectativa era de que não demorasse para estrear.

Agora, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O time da Gávea volta a campo no próximo domingo, às 11h, quando enfrenta o América-MG, no Independência. A partida é válida pela 22ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

