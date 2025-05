David e Victoria Beckham acumulam fortuna milionária em meio a crise familiar

Apesar da turbulência nas relações familiares, o saldo bancário de Victoria e David Beckham segue em alta. De acordo com a lista anual de bilionários divulgada na sexta-feira, 16, pelo “Sunday Times”, o casal aumentou significativamente sua fortuna em 2025, mesmo em meio a um conturbado afastamento do filho mais velho, Brooklyn Beckham, e da nora, Nicola Peltz.

De acordo com a publicação, a família seria dona de uma fortuna estimada em 500 milhões de euros (cerca de R$ 3,1 bilhões, na cotação atual). Desde 2024, o patrimônio da família cresceu em 45 milhões de euros — o equivalente a cerca de R$ 290 milhões. A ascensão os colocou na 273ª posição do ranking, 24 posições acima do ano anterior.

Os Beckhams estrearam na lista em 2002, com um patrimônio líquido de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 220 milhões, à época). Desde então, a trajetória financeira do ex-jogador e da ex-Spice Girl é marcada por expansão com negócios na moda, publicidade, esportes e entretenimento.

Imbróglio familiar

Segundo o “TMZ”, Brooklyn, filho do casal, e Nicola, sua esposa, decidiram se afastar de David e Victoria após repetidas tentativas frustradas de reconciliação. Fontes próximas alegam que o relacionamento é marcado por atitudes “tóxicas” e controladoras dos pais do rapaz em relação ao casal.

A tensão entre sogra e nora, por exemplo, já teria se manifestado durante o próprio casamento de Brooklyn, em 2022, quando Victoria teria interrompido a primeira dança dos noivos.

Embora Nicola tenha participado de desfiles de moda da sogra e até promovido sua marca nas redes sociais, Victoria também teria se recusado a ajudar a divulgar a ONG de resgate animal da nora. Já David também teria protagonizado discussões com Brooklyn por telefone.