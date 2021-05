David Brazil mostra casa humilde que morou antes da fama: ‘Era perrengue’

David Brazil, de 51 anos, voltou as suas raízes. Nesta segunda-feira (31), o promoter postou uma foto na frente da casa em que morava antes da fama em Campina Grande, na Paraíba.

“Bom dia para você que não se envergonha do seu passado, se orgulha das suas conquistas, mas sempre cultiva suas raízes. Só gratidão a Deus! O ano era 1979, essa era a casinha que morava com minha mãe e meus quatro irmãos no bairro do Cruzeiro em Campina Grande. Ontem meu irmão mais velho João Luiz disse que eu dormia em cima da mesa (risos). Era perrengue, viu!”, escreveu ele na legenda do Instagram.

O famoso recebeu muitos elogios de seus fãs, amigos e seguidores, como “Nada melhor que relembrar nossas origens e lembrar do tempo em que éramos crianças e as responsabilidades eram outras. Saudade do tempo que morava com minha mãe, minhas irmãs. Bom demais”, postou Nicole Bahls. “Você é exemplo de como a alegria de viver pode nos levar longe! Te amo!”, comentou Gominho.

Veja a publicação de David Brazil:

