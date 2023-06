David Brazil dá a largada na corrida em busca de herdeiro para sua mansão: ‘Cadê o negão?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 18:46 Compartilhe

David Brazil, 53 anos, está à procura de um pretendente e, para não perder tempo, resolveu fazer o anúncio nas redes sociais.

No último final de semana, o comunicador avisou, através de sua conta no Instagram, que quer um herdeiro para a sua mansão, localizada na Costa Verde do Rio.

“Cadê meu negão? Cadê meu herdeiro? Mais uma propriedade, sem herdeiro, sem um negão maravilhoso, sem pelo e desbloqueado para ser herdeiro disso tudo”, disse ele em vídeo, mostrando as instalações de sua casa, que conta com piscina e uma bela sala.

Já na legenda, ele pediu aos seguidores que marquem o arroba de pessoas com as características que ele procura.

“Cadê o @ do negão gostosão e quente pra aquecer euzinho e esta piscina e herdar isso tudo? Não venham de historinhas, pois sempre gostei de ver a coisa preta, hein!”, escreveu ele.

Nos comentários, fãs entraram na brincadeira.

“Se tá ruim pro David achar herdeiro, imaginem pra mim que só tenho o oxigênio do planeta”, analisou um fã.

“Eu sempre soube que havia nascido na cor errada. Família toda negra e eu saio com a melanina fraca. Culpa da fábrica minha mãe”, brincou outro seguidor.

“Você é o negão que tá faltando na vida de David”, disse um terceiro ao marcar o perfil de um amigo.

Confira a publicação de David Brazil no Instagram:

