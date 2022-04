David Braz vê título merecido no Carioca e exalta mentalidade do Fluminense para superar críticas Zagueiro falou sobre o sabor de conquistar o título com a camisa tricolor e exaltou os moleques formados em Xerém

O Fluminense conquistou o grande objetivo do primeiro semestre ao vencer o Flamengo com um placar agregado de 3 a 1 na final do Campeonato Carioca. Após a partida, na zona mista do Maracanã, o zagueiro David Braz falou sobre a conquista do título depois de algumas semanas conturbadas com a eliminação na Libertadores e as atuações ruins.

– Feliz demais. Foi uma conquista difícil, mas merecida pela campanha que fizemos no Carioca. Ficamos bastante tempo sem perder e mesmo as duas derrotas que tivemos não nos abatemos. Teve no primeiro jogo do ano, contra o Bangu. Escutamos muita coisa, mas tivemos mentalidade forte para saber que era início de temporada. A derrota do Botafogo fomos vaiados e criticados, mas não deixamos que atrapalhasse – afirmou.

– Passamos por momentos difíceis com a eliminação na Libertadores, isso chateou o grupo. Mas o objetivo não era só aquela competição. Temos um projeto de brigar por todas e conquistamos o primeiro. Foi merecido. Todo time está de parabéns pela mentalidade forte que teve. Fizemos dois grandes jogos contra o Flamengo nessa final. Tínhamos falado que era preciso esquecer tudo que foi falado, tudo que passamos e focar nessas duas partidas para conquistar nosso objetivo do primeiro semestre – completou.

David Braz foi contratado pelo Fluminense no final de 2019 e teve uma história marcante justamente pelo rival, Flamengo, onde foi campeão brasileiro. No entanto, ele celebrou a ligação construída com o Tricolor. O Flu, inclusive, voltou a conquistar um Carioca sobre o rival, o que não acontecia desde o gol de barriga de Renato Gaúcho em 1995.

– Eu tinha oito anos na conquista de 1995. Sou de São Paulo e a primeira vez que escutei sobre o Fluminense foi nesse título. Antes disso eu gostava muito da Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna, comecei a gostar de futebol depois da Copa de 1994. Hoje falei com o Cadu e o Ailton, que estavam na conquista, que estava tendo uma grande oportunidade de viver esse momento. É emocionante para mim. Parece que foi Deus colocando isso na minha cabeça. Quem ama futebol sonha com isso. Conquistar título no Maracanã, algo que vi quando pequeno. Já estou marmanjo demais para ficar emocionado, mas futebol é isso. Não tem idade para sair a emoção. Muita gente vai desvalorizar o Carioca, mas se eu não der valor às coisas menores, não terei capacidade de conquistar as maiores.

E MAIS:

– Eu amo futebol. Desde que decidi ser jogador, corri atrás. Saí de uma comunidade de Guarulhos. Cada momento que tenho em campo posso errar, falhar, mas não vai faltar entrega. Vai ser assim com todas as camisas que eu vesti. Até mesmo quando estava em um momento difícil procurei ser profissional. Aqui eu recebi muito apoio. Cheguei no ano passado, minha contratação foi criticada porque eu tinha atuado no arquirrival. Mas tive sequência, procurei aproveitar. Hoje ao lado desses companheiros, que me ajudaram bastante, consigo ser campeão.

Enquanto David Braz dava entrevista, o volante André apareceu ao lado dele para exaltar o companheiro. O zagueiro, então, aproveitou para elogiar os garotos de Xerém.

– Já tínhamos um grupo maravilhoso no ano passado. Sabemos que é uma cobrança muito grande por títulos. Nos últimos momentos o clube viveu momentos difíceis, principalmente na parte financeira, manter o pagamento de salários e jogadores que poderiam dar sequência, acabam liberando esses atletas. O clube está procurando fazer da melhor forma possível e foi muito feliz esse ano. Trazer jogadores que foram campeões em outras equipes, recebemos da melhor maneira, junto aos moleques de Xerém. Fizemos um grupo forte e estamos em busca dos novos desafios.

E MAIS:

Saiba mais