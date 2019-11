David Braz nega clima de revanche no Grêmio contra o Fla: ‘Temos outros desafios’

A eliminação nas semifinais da Copa Libertadores com uma goleada de 5 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, já é passado para os jogadores do Grêmio. Quem garante é o zagueiro David Braz, que nesta terça-feira, dia do início da preparação gremista para o duelo contra o time carioca, no domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, disse que o foco não é uma revanche: “Temos outros desafios”.

Com 56 pontos, o Grêmio ocupa a quarta colocação e hoje teria uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Libertadores. Para David Braz, a manutenção desta situação é a prioridade no elenco, apesar de admitir que todos ficaram chateados com a goleada sofrida no Rio de Janeiro há cerca de 20 dias.

“Meu pensamento é ir em busca do G4. O Flamengo está brigando pelo título, mas nós temos o nosso objetivo”, resumiu o zagueiro, em entrevista coletiva. Tem que ficar pra trás. Temos outros desafios nesta briga direta. Vamos pensar jogo a jogo e focar no que temos pela frente. Não tem essa de revanche”, assegurou.

David Braz viverá uma situação curiosa neste domingo. Há 10 anos, o zagueiro foi o autor do gol do último título brasileiro do Flamengo, justamente sobre o Grêmio, na vitória por 2 a 1 no Maracanã. Na ocasião, a disputa da equipe carioca era com o Internacional. Agora o objetivo é evitar que a conquista seja na Arena do Grêmio – fato que pode acontecer se os cariocas vencerem o Vasco, nesta quarta-feira, e o time gaúcho e o Palmeiras não derrotar o Bahia, em Salvador.

Questionado sobre como parar o ataque do Flamengo, o melhor do Brasileirão com 68 gols, David Braz disse que não revelaria a tática para isso. Os dois artilheiros da competição são seus ex-companheiros de Santos: Gabriel, com 21, e Bruno Henrique, com 16. “Estão em grande fase, é uma grande equipe. Vamos fazer o melhor possível para neutralizar, mas não vou passar as estratégias aqui”, brincou.

TREINO – Sem Kannemann, convocado pela seleção da Argentina para amistosos contra Brasil e Uruguai, a zaga do Grêmio será formada por David Braz e Pedro Geromel. Este, junto com o volante Maicon e o lateral-esquerdo Cortez, trabalharam normalmente nesta terça-feira na reapresentação do elenco no CT Luiz Carvalho. A ausência foi do técnico Renato Gaúcho, que no dia anterior estava no Rio de Janeiro.

Sob orientação dos auxiliares da preparação física Mário Pereira e Gabriel Alves, os atletas intercalaram trabalhos de força e resistência em um circuito montado. Em outro campo, os goleiros Paulo Victor, Julio César, Brenno e Gabriel Grando trabalharam com o preparador Rogério Godoy. O volante Michel correu ao redor do gramado.