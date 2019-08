David Braz festeja gol mais bonito da carreira: ‘Assim de fora da área nunca fiz’

O zagueiro David Braz acabou sendo o grande destaque do Grêmio ao final do jogo que acabou empatado por 1 a 1, neste sábado à noite, na arena gremista, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol gaúcho aos 42 minutos do segundo tempo, o ex-santista monopolizou as atenções da imprensa pelo seu belo gol. Segundo ele, o mais bonito de sua carreira.

“Gol assim de fora da área eu nunca fiz. Acertei um chute muito bonito e nem sabia mesmo para onde correr para comemorar. Ofereço ao meu pai (David também), que faz aniversário neste domingo”, disse, todo eufórico, aos 32 anos, mas com a alegria de quem parecia uma criança que ganhou um presente de Natal.

Para ele, porém, o mais importante foi ter ajudado a equipe ter somado mais um ponto dentro da competição. “Foi um jogo bastante difícil, porque tínhamos pela frente um adversário muito forte. O Palmeiras jogou fechado e isso nos dificultou, mas acho que não merecíamos sair de campo sem o empate, mesmo porque tivemos chance até de virar o jogo”, completou.

Menos satisfeito com o resultado estava o atacante Luciano, que considerou o resultado injusto e prejudicial ao time na tabela. Com 18 pontos, o Grêmio ocupa a 12.ª posição. “Acho que perdemos dois pontos, porque em casa a gente precisava ter vencido”, analisou.

O goleiro Júlio César procurou valorizar o esforço de todo o grupo. “Eles vieram na defesa para explorar o contra-ataque porque nós em casa tivemos que nos expor mais. Além disso, eles fizeram um gol na parte inicial do jogo. Mas acho que no segundo tempo nosso time foi bem superior, buscou o empate e tentou até a vitória. Nós dominamos o Palmeiras, mas temos de reconhecer que são dois grandes times, que o jogo foi bem disputado”, concluiu.

Ao final do jogo, o técnico Renato Gaúcho reuniu seus jogadores e pediu para que eles agradecessem a presença da torcida. Um público pequeno, inferior a 13 mil pagantes, numa demonstração de que, a exemplo do time, os gremistas estão priorizando as outras duas competições que o time participa: a Copa Libertadores e a Copa do Brasil.

Na próxima terça-feira os dois times voltam a campo na Arena do Grêmio, abrindo as quartas de final da Libertadores. O jogo vai começar às 21h30 e deve contar com a presença de mais de 40 mil torcedores, num clima bem diferente do que foi disputado o jogo nesta noite de sábado.