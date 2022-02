David Beckham revela que Victoria come a mesma coisa há 25 anos

Victoria Beckham “comeu a mesma coisa nos últimos 25 anos”, segundo declarou o marido dela, David Beckham.

“Infelizmente, sou casado com alguém que comeu a mesma coisa nos últimos 25 anos. Desde que conheci Victoria, ela só come peixe grelhado, legumes cozidos no vapor. Ela raramente se desvia [do prato e da rotina]”, contou.

“A única vez que ela compartilhou algo que estava no meu prato foi quando ela estava grávida de Harper, e foi a coisa mais incrível (…) Foi uma das minhas noites favoritas. Não consigo lembrar o que foi, mas sei que ela não comeu desde então”, relembrou.

Saiba mais