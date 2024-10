David Almeida e Capitão Alberto disputarão segundo turno pela Prefeitura de Manaus

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 18:35 Para compartilhar:

O atual prefeito de Manaus e candidato à reeleição, David Almeida (Avante), e o Capitão Alberto Neto (PL), disputarão o segundo turno pela administração da capital do Amazonas. Com 96,99% das urnas apuradas, os postulantes tiveram 32,17 % e 34,96% dos votos, respectivamente.

Quem são os candidatos

David Almeida, de 55 anos, é atual prefeito de Manaus e busca seguir por mais quatro anos no cargo. Ele é natural da capital amazonense e, na juventude, atuou como vendedor, radialista, bancário, motorista, bilheteiro de aeroporto e formou-se em direito.

Alberto Neto, de 42 anos, é natural de Fortaleza (CE), mas mudou-se para Manaus em busca de “novos desafios”. Na capital do Amazonas ele estudou e tornou-se sargento controlador de vôo da Aeronáutica e, em seguida, policial militar. No ano de 2022, ele elegeu-se deputado federal com mais de 107 mil votos.