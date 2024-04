Davi se revolta com rumores da web e dispara: ‘Da minha vida, eu resolvo’

“Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto. Tá bom?”, começou Davi.

“Uma boa noite a todos vocês. Quero agradecer a todos os meus fãs do Brasil, que me apoiaram no momento que eu mais precisei, foram vocês. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos”, finalizou.