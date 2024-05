Davi revela que precisou usar parte das doações para o RS para comprar passagens; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 16:41 Para compartilhar:

Davi Brito, campeão do “Big Brother Brasil 24”, esteve presente este mês no Rio Grande do Sul para ajudar vítimas das chuvas e recebeu algumas críticas nas redes sociais por pedir doações.

O ganhador do reality então esclareceu que precisou usar parte das contribuições via Pix para que conseguisse chegar até os locais.

“Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios. Mas consegui uma boa arrecadação. Consegui ajudar muitas pessoas, fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade”, disse.

“Distribuí colchões, alimentação, água mineral. Fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando. É algo que eu gosto de fazer. É amar ao próximo como a nós mesmos. E foi isso que me incentivou. Eu ajudei em tudo: trabalhando, cozinhando, entrando em barcos para salvar vidas, distribuindo mercadorias”, completou.

+ Fábio Arruda: saiba quem é o namorado de Ana Maria Braga

+ Rodrigo Faro é acusado de comprar passaporte italiano, diz site

Davi compartilhou que ficou quatro dias hospedado em um hospital na cidade de Canoas também.

“Olhar a cidade debaixo d’água, ver todos os bens perdidos das pessoas, elas sem saber para onde ir e o que fazer. Pessoas pedindo socorro. Ver as pessoas perdendo os seus bens é muito triste”, falou.

*Esta matéria contém trechos de entrevista publicada no jornal O Globo.