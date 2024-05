Davi revela que mora em ‘apartamentozinho’ emprestado desde que ganhou o BBB

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/05/2024 - 11:14 Para compartilhar:

Davi Brito, campeão do BBB24 que levou R$ 3, 32 milhões para a casa, além de arrematar mais de R$ 400 mil em prêmios antes da final do reality show, revelou em entrevista ao jornal O Globo que vive num apartamento emprestado desde que venceu o programa.

“A gente mora em um apartamentozinho que foi cedido para nós de forma anônima durante um tempo, até nos estabilizarmos”, disse o baiano.

Ao ser questionado se não comprou nenhum imóvel com o dinheiro do prêmio do BBB, Davi explica: “As casas aonde vamos, que são comentadas pelo pessoal, são de aluguel mesmo. A gente aluga para veranear, passar só o final de semana, descansar mesmo.”