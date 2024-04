Davi recupera Instagram após ataque hacker e lamenta: ‘Muito triste’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/04/2024 - 12:09 Para compartilhar:

Vencedor do “BBB24“, Davi usou o Instagram nesta segunda-feira, 29, para celebrar a recuperação de sua conta. O baiano havia tido o perfil invadido por hackers, que também atacaram as contas de sua mãe e irmã.

“Passando aqui para agradecer a cada um de vocês que se movimentou para me ajudar. Graças a Deus a conta está recuperada com sucesso. Amanhã estaremos aí, voltando às atividades com todo vigor […] Fico muito triste, muito, muito, com a situação que aconteceu, porque não é fácil e não está sendo fácil”, lamentou Davi, no vídeo publicado.

Nos stories do campeão do “BBB24”, os invasores vinham compartilhando tentativas de golpe financeiro.

🚨 URGENTE: Acabaram de hackear o Instagram da mãe de Davi, Dona Elisângela. Fiquem ligados e não façam o que pedem. pic.twitter.com/WSbu1fmZy1 — Binho Fofoqueiro / BBB24 (@binhofofoqueiro) April 30, 2024

Galera, hackearam o instagram de Davi. Nao caíam no golpe. Fiquem ligados. pic.twitter.com/tH2hF7dxgE — Binho Fofoqueiro / BBB24 (@binhofofoqueiro) April 29, 2024