Davi, Juninho e Thalyta formam o segundo paredão do ‘BBB 24’

O segundo paredão do Big Brother Brasil 24 foi formado na noite desta sexta-feira, 12. Com voto no confessionário, os escolhidos para enfrentarem a berlinda foram Davi, Juninho e Thalyta.

A dinâmica que colocou os três participantes no paredão iniciou com o ganhador da Prova do Anjo, Matteus, que além de ganhar a própria imunidade, escolheu imunizar Lucas Pizane.

Em seguida, o Líder da semana, Rodriguinho que havia indicado Isabelle, Davi e Beatriz no “Na Mira do Líder”, escolheu Davi para encarar o paredão desta vez sob a justificativa de que o baiano votou nele na primeira votação da casa. “Hoje a gente conversou e eu botei uns pingos nos is”. Foi muito difícil votar. Meu critério de votação foi porque ele votou em mim primeiro”, disse ele.

A votação dos outros 24 participantes ocorreu em seguida no confessionário, onde Juninho e Raquele empataram com seis votos, o desempate foi feito pelo líder que escolheu Juninho. O último escolhido teve direito a um contragolpe e escolheu Thalyta para enfrentar a possível eliminação que ocorrerá neste domingo, 14.

Veja o voto de cada participante:

– Yasmin Brunet indicou Juninho

– Fernanda indicou Alane

– Lucas Pizane indicou Raquele

– Isabelle indicou Nizam

– MC Bin Laden indicou Raquele

– Davi indicou Lucas Luigi

– Giovanna Pitel indicou Raquele

– Leidy Elin indicou Lucas Luigi

– Giovanna indicou Juninho

– Lucas Luigi indicou Juninho

– Nizam indicou Raquele

– Thalyta indicou Juninho





– Juninho indicou Deniziane

– Vinicius indicou Marcus Vinicius

– Vanessa Lopes indicou Thalyta

– Beatriz indicou Fernanda

– Matteus indicou Raquele

– Deniziane indicou Raquele

– Michel indicou Giovanna Pitel

– Alane indicou Giovanna Pitel

– Raquele indicou Juninho

– Marcus Vinicius indicou Giovanna Pitel

– Lucas Henrique indicou Marcus Vinicius

– Wanessa Camargo indicou Juninho





