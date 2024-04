Davi e Mani Reggo já estariam separados e vão dividir o prêmio do ‘BBB24’, afirma jornalista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/04/2024 - 21:46 Para compartilhar:

O fim do “BBB24” (TV Globo) não foi só o início de uma nova vida para Davi Brito como novo milionário. Ele, que entrou na casa com um relacionamento estável aqui fora, também teria atualizado o status de relacionamento. Segundo o jornalista Luiz Bacci, o baiano e Mani Reggo teriam terminado o relacionamento após longa conversa.

+A gente tá se conhecendo’: Davi gera polêmica ao dizer que esposa é namorada; entenda

+Davi afasta polêmica sobre relacionamento com Mani: ‘Já conversei com ela’

Em uma publicação no seu perfil no Instagram, na noite desta sexta-feira, 19, o jornalista diz que os dois teriam tido uma conversa tensa em um hotel no Rio de Janeiro e chegaram a um acordo para pôr fim a união estável que mantinham.

Segundo Bacci, Davi já teria contratado um advogado para cuidar da divisão dos prêmios que ele recebeu durante o programa, que somam mais de três milhões, incluindo prêmio principal e os demais que ganhou ao longo do jogo.

Ainda de acordo com o jornalista, Davi e Mani tiveram pressa para assinar a separação para que, a partir de agora, o ex-brother não precise dividir o faturamento com contratos a partir de agora.

Na última quinta-feira, 18, circularam na web a notícia de que Davi teria se encontrado com Mani e negado que os dois não estriam mais juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Bacci – BN (@luizbacci)

🚨VEJA: Advogado de Davi nega rompimento do relacionamento do baiano com Mani Reggo e afirma que ambos já se falaram por telefone. “Não tem isso [rompimento]. Eles conversaram por telefone e ainda vão ter um encontro, sim. Davi vai encontrar pessoalmente com a Mani Reggo”, disse… pic.twitter.com/0RiJDHkQYR — Central Reality (@centralreality) April 18, 2024