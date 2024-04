Davi confirma favoritismo e vence o ‘BBB24’

Da Redaçãi Da Redaçã - https://istoe.com.br/autor/da-redaca/ 17/04/2024 - 0:44 Para compartilhar:

O enredo de campeão do motorista de aplicativo Davi foi confirmado na madrugada desta quarta-feira, 17, durante a final do “Big Brother Brasil 2024”. O baiano recebeu 60,52% dos 259.9907.556 milhões de votos totais e se tornou o vencedor da disputa, faturando R$ 2.920.000,00 – o maior prêmio da história do reality da Globo -, além de ganhar um novo Chevrolet Trailblazer, uma SUV avaliado em cerca de R$ 370 mil.

Davi já havia conquistado R$ 120 mil ao longo da temporada em ações de patrocinadores e provas do reality. Além disso, o baiano conseguiu uma picape no valor de R$ 281,9 mil, bem como um videogame e um celular. Para comprar eletrodomésticos, ele ganhou R$ 5 mil – e mais R$ 5 mil para gastar em delivery, totalizando mais de R$ 400 mil em prêmios.

O gaúcho Matteus, com 24,5% dos votos ficou na segunda posição e levou R$ 150 mil, enquanto a amazonense Isabelle terminou com a terceira colocação, recebendo 14,98% dos votos, e faturando R$ 50 mil.

A trajetória de Davi no ‘”BBB24″

O motorista de aplicativo de 21 anos conseguiu entrar na casa pela votação do público. Ele fazia parte do time Puxadinho. Em sua trajetória, ele teve embates intensos com diversos participantes da casa, como as brigas com Yasmin Brunet, Lucas Buda, MC Bin Laden e Wanessa Camargo. A filha de Zezé Camargo inclusive foi expulsa do reality após o brother sentir-se agredido fisicamente por ela.

Suas coisas também foram jogadas na piscina por Leidy Elin e as expressões “psiu” e “calma calabreso” fizeram com que ele se tornasse perseguido pela casa. No jogo ele conseguiu ser líder 1 vez, enfrentou 8 paredões e conseguiu imunidade por duas vezes.

Aumento da audiência

De acordo com dados divulgados pela Rede Globo, o reality é maior do que a edição de 2023 comercialmente, em repercussão nas redes sociais e em desempenho no Globoplay.

O “BBB24” chegou ao fim com um recorde para a Globo: o maior número de patrocinadores já registrado. Foram 16 no total, em uma edição que, ao contrário da anterior, teve aumento de audiência. As empresas agora contabilizam os resultados nas vendas enquanto avaliam renovação do patrocínio para 2025.

A nova temporada trouxe outra novidade: a audiência entre o público adolescente – que inclui jovens de 12 a 17 anos – está 7% maior. Houve também um pequeno incremento de 3% entre o público adulto – pessoas de 35 a 49 anos.

Segundo a Globo, somente no Rio de Janeiro, a audiência cresceu 9% e em São Paulo, 5%. Em Salvador (cidade de um dos finalistas, Davi), os números superaram a audiência de quatro das cinco últimas edições. No Painel Nacional de Televisão (PNT), o avanço da audiência foi de 5%.

Enquanto isso, no Globoplay (que tem sido apontado como uma das principais estratégias de negócios da Globo atualmente), o ‘BBB24’ foi a melhor edição do reality, ainda de acordo com a emissora.

Além disso, a relevância da edição nas redes sociais é bem mais expressiva do que a do “BBB23″. Em comparação à temporada anterior, as menções ao reality foram 34% maiores. O programa emplacou 1.099 e 245 termos entre os mais comentados do X, antigo Twitter, no Brasil e no mundo, respectivamente.

12 títulos para homens vs 12 títulos para as mulheres

Para encerrar o “BBB24” com chave de ouro, o título de Davi trouxe ainda um importante dado: essa foi a 12ª conquista de homem na história do reality, igualando a quantidade de títulos com as mulheres, que também conquistaram as mesmas 12 vitórias.