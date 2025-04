Davi Brito vira réu por violência psicológica após ameaçar ex com arma, diz TV

Davi Brito, o campeão do Big Brother Brasil 2024, tornou-se réu em um processo de psicológica após ameaçar a ex-namorada, a modelo Tamires Assis, com uma arma de fogo durante uma chamada de vídeo. A informação foi divulgada pela Rede Amazônica, filiada da TV Globo na região Norte, que apurou que a decisão foi tomada pela juíza Ana Lorena Teixeira Gazzineo no dia 8 de abril.

O Estadão entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e com a assessoria de Davi Brito, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.

Davi e Tamires viveram um breve relacionamento entre junho e julho de 2024, poucos meses após o influenciador de 22 anos vencer o BBB e terminar o relacionamento com Mani Rego. Eles teriam se conhecido no Festival Folclórico de Parintins.

Já em agosto, Tamires fez um denúncia contra Davi por ameaça, relatando o caso envolvendo a arma de fogo, e conseguiu uma medida protetiva contra o ex-BBB.

Na ocasião, ele divulgou uma nota afirmando que a denúncia era “totalmente infundada e carece de qualquer base factual”.

Segundo a Rede Amazônica, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) abriu uma investigação contra Davi, que sugeriu que o influenciador também havia incitado seus seguidores a atacarem Tamires. A PC-AM, então, pediu a prisão de Davi, mas o pedido ficou “parado” na Justiça do Amazonas. Até o momento, ele responde ao processo em liberdade.

Na época da denúncia, a modelo falou à Rede Amazônica e disse que a violência psicológica afetou sua saúde mental. “Isso destruiu toda a minha mente. Eu acordo preocupada e querendo voltar à minha vida. Eu quero voltar a ser a Tamires de verdade. Eu sou uma pessoa boa”, disse ela.

Já na noite da quinta, 17, ela usou as redes sociais para esclarecer que a entrevista foi concedida em agosto de 2024 e reforçou a importância de sua denúncia, incentivando outras mulheres a denunciarem a violência de gênero. “Tive muito medo de fazer essa denúncia, com certeza, mas não importa quem está do outro lado, nós somos mulheres e, infelizmente, a violência psicológica é normalizada e não deve ser assim”, reforçou.

Recentemente, Davi Brito esteve envolvido em outras polêmicas também. Em 8 de abril, ele anunciou que a então namorada, Adriana Paula, estaria grávida do primeiro filho. No entanto, ela pediu um tempo no relacionamento logo após o anúncio.

Segundo Davi, Adriana não gostou da exposição, pois ele fez o comunicado sozinho, em uma transmissão ao vivo no Instagram, e ela não estava preparada para isso. Já na terça-feira, 15, a assessoria do ex-BBB afirmou que a cirurgiã-dentista perdeu, na segunda-feira, 14, o bebê que esperava com ele.