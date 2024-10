Davi Brito se pronuncia após processo de união estável movido por Mani Rego

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/10/2024 - 20:02 Para compartilhar:

O ex-BBB Davi Brito, 22 anos, se manifestou, através das redes sociais, após a divulgação de que sua ex-companheira deu entrada na Justiça com ação para reconhecimento de união estável. Mani Rego e o baiano se relacionaram por 1 ano e 6 meses e estavam juntos quando ele entrou no reality show global, no começo deste ano.

Após sair campeão do ‘BBB24’, em abril, Davi e a cozinheira enfrentaram polêmicas e o romance chegou ao fim alguns dias após.

Devido à ação judicial movida por Mani, Davi poderá ter de dividir o prêmio milionário conquistado no programa global.

Nesta segunda-feira, 14, o ex-motorista de aplicativo compartilhou vídeos nos Stories do Instagram, mas evitou mencionar o nome da ex-companheira e a polêmica envolvendo a Justiça.

“Bom dia, meu povo! Como estão vocês? Passando para desejar um excelente dia a todos. Quero dizer para vocês que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre, amém? Deus abençoe o dia de vocês e que seja um dia de paz e tranquilidade. Todo mal, tudo aquilo que vem para atrapalhar a gente, cai por terra, em nome de Jesus”, declarou o baiano no vídeo.

“Temos que aprender a depositar nossa confiança em Deus. Por isso, sempre digo: comece o dia orando e o terminará agradecendo”, acrescentou ele.

Horas antes, já circulava nas redes sociais a informação de que Mani Rego havia entrado com um processo de reconhecimento e extinção de união estável com Davi Brito. A ação corre na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador.

A participação no ‘BBB24’ rendeu a Davi aproximadamente R$ 3,7 milhões em dinheiro e prêmios. Além da bolada principal destinada ao vencedor do programa, que era de R$ 2,9 milhões, o baiano ganhou uma SUV de luxo avaliada em R$ 370 mil, uma picape no valor de R$ 282 mil; R$ 120 mil em dinheiro e R$ 5 mil em eletrodomésticos.

Davi Brito publica story cantando louvor após processo de Mani Rego. pic.twitter.com/EOIgy6NeYy — Central Reality (@centralreality) October 14, 2024