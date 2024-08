Davi Brito se manifesta após Tamires Assis afirmar ter sido ameaçada com arma de fogo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2024 - 21:18 Para compartilhar:

Vencedor da 24ª edição do “BBB” (TV Globo), Davi Brito se manifestou nesta sexta-feira, 2, sobre a notícia de que Tamires Assis, musa do Boi Garantido, com quem teve um breve affair em meados deste ano. Ela conseguiu na Justiça do Amazonas uma medida protetiva contra ele.

Na ação, a influenciadora alegou ter sido ameaçada pelo baiano com arma de fogo.

Através dos Stories do Instagram, Davi negou as acusações e disse se tratar de uma perseguição.

“Até onde isso vai parar? Fico observando as acusações, as críticas, tudo que ficam falando sobre minha pessoa. Eu fui tomar um curso de tiro e já tão dizendo que eu ameacei pessoas com arma de fogo. Só estou passando aqui pra deixar claro que o meu respeito vai continuar, a amizade também, e vida que segue”, declarou ele.

Em uma outra publicação, a equipe jurídica do ex-BBB publicou uma nota oficial.