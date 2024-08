Davi Brito revela que desistiu do sonho de ser médico

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2024 - 9:32 Para compartilhar:

Davi Brito não vai mais “ser doutor”, como sempre falava no BBB 24. O campeão da última edição do reality show contou que desistiu de fazer faculdade de medicina, que ele tanto dizia que era o seu sonho, mesmo depois de ganhar bolsa de estudos integral para o curso.

Em entrevista ao programa “Vem que Tem”, da rádio Metrópole, o baiano disse que pretende seguir por outros caminhos.

“Todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Eu resolvi mudar e, lá na frente, vou elaborar esse plano, tenho meu direito. Eu saí campeão do BBB 24, os planos eram os de ser doutor, mas é um sonho que carrego comigo e eu tenho o direito de mudar”, declarou ele.

E completou: “A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente, alguma coisa fica para trás”.

Davi adiantou que pretende se dedicar ao ramo de investimentos financeiros e falou de seus objetivos agora, quatro meses após o fim do reality show.

“Ninguém é obrigado a seguir os planos ali porque aconteceu isso ou aquilo na sua vida. Eu fui campeão, os caminhos mudaram, os planos mudaram, ninguém vai poder me julgar. Eu tenho meu direito, eu resolvi seguir outros caminhos. Eu não vou desprezar a faculdade, não vou jogar fora, mas vou trilhar outros caminhos”, explicou.

No início de março, viralizou um vídeo do médico Waines Rodrigues fazendo duras críticas à bolsa de estudos que Davi Brito ganhou no BBB 24, após ser escolhido por Wanessa Camargo para participar da dinâmica de um dos patrocinadores do programa.

O baiano garantiu que sua entrada no reality era para realizar o sonho de ser um especialista em saúde.

“Um leigo, em geral, vai aplaudir [ter ganhado a bolsa para cursar medicina]. Nossa que bom, um negro. Ele venceu? Não. Quem perde com isso é ele e a sociedade. Primeiro, uma bolsa de medicina, assim, eu diria, que é no mínimo escatológico. É um crime. Como eu posso dar um diploma para uma pessoa que, no mínimo, teria que ter um conhecimento muito amplo em física, biologia e matemática”, falou na época, em um vídeo publicado no TikTok.

Rodrigues frisou que antes de mais nada, o baiano precisaria mostrar seu mérito e capacidade para cursar uma profissão que cuida de outras pessoas. “Ele tem que provar que merece essa bolsa, passando no vestibular ou nesse ENEM [Exame Nacional do Ensino Médico], juntamente com as suas cotas [para negros, pardos e indígenas], para dizer que eu sou incapaz de estudar e ter um conhecimento para passar numa prova”, reforçou.