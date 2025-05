Davi Brito registra queixa contra ex-namorada após ameaças

O campeão do “BBB 24” Davi Brito, de 22 anos, registrou um boletim de ocorrência contra a ex-namorada, a cirurgiã-dentista Adriana Paula, na madrugada deste sábado, 17, em Salvador. Em vídeos publicados nas redes sociais, o influenciador afirmou que tomou a decisão após se sentir ameaçado por ela.

“Eu recebi várias ameaças, mas no sentido de quê? De colocar em risco a minha integridade física. Quando uma pessoa chega para você e fala assim: ‘Se eu quisesse fazer alguma coisa com você, eu já teria feito’, ela está mostrando a índole dela”, contou Davi. “Me senti ameaçado e resolvi procurar as autoridades”, completou.

O ex-”BBB” e Adriana terminaram o relacionamento em abril, pouco antes da perda do bebê que ela esperava. À época, ele havia anunciado a gravidez durante uma live no Instagram, afirmando estar disposto a assumir todas as responsabilidades da paternidade. O casal, que se conheceu em janeiro e engatou o namoro poucos dias depois, passou por momentos turbulentos após a exposição pública da gestação.

No dia 12 de abril, Davi comunicou o término com Adriana pelas redes sociais. Ele revelou que o rompimento teria ocorrido porque divulgou a gravidez sem o consentimento dela, o que teria desagradado também à família da dentista. Na ocasião, o ex-brother se desculpou publicamente e afirmou que a amava de verdade.

Em 14 de abril, Adriana sofreu um aborto espontâneo. Segundo comunicado enviado pela assessoria de Davi ao portal “LeoDias”, ela foi levada ao Hospital Português, em Salvador, e passou por uma curetagem após complicações na gestação. Davi esteve presente no hospital.

Os dois vinham mantendo distância pública até a nova declaração de Davi. Até o momento, a cirurgiã-dentista não se pronunciou sobre a queixa.