Davi Brito devolve Porsche de R$ 500 mil à concessionária

Campeão do “BBB24“, Davi Brito voltou a protagonizar polêmica nesta quinta-feira, 29, após ter devolvido o carro de luxo que havia comprado após o reality. O modelo em questão era uma Porsche avaliada em R$ 500 mil.

A notícia inicial foi divulgada no programa “Alô Juca”, da TV Aratu, filiada ao SBT em Salvador. O proprietário da Sergio’s Car, concessionária onde Davi adquiriu o modelo, foi visto dirigindo o veículo e declarou: “Ele [Davi] comprou, mas houve um desacordo comercial e agora o Sergio’s Car está usando de volta”.

O entrevistado não respondeu se Davi chegou a pagar pela Porsche, mas reforçou que pegou o carro de volta após um “desacordo comercial”. “Eu acho que ele não gostou e devolveu”, disse o homem.

Em nota, a assessoria de imprensa de Davi explicou que a compra foi feita por impulso, “motivada por um desejo momentâneo”. Leia na íntegra:

“A respeito da recente notícia publicada sobre a aquisição de um veículo de luxo por Davi Brito, gostaríamos de esclarecer os fatos.

Inicialmente, a compra foi realizada por impulso, motivada por um desejo momentâneo. No entanto, após uma análise mais cuidadosa, Davi Brito optou por declinar da aquisição.

É importante destacar que todo o processo foi conduzido com transparência e diálogo entre todas as partes envolvidas, culminando na decisão de não prosseguir com a compra.”