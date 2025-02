Davi Alcolumbre é eleito presidente do Senado pela 2ª vez

SÃO PAULO, 1 FEV (ANSA) – Confirmando seu favoritismo e com ampla vantagem sobre os adversários, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) foi eleito, neste sábado (1º), presidente do Senado pela segunda vez.

O parlamentar recebeu 73 votos de um total de 81, enquanto que os senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Marcos Pontes (PL-SP) obtiveram quatro cada.

Soraya Thronicke (Podemos-MS) e Marcos do Val (Podemos-ES) também registraram candidatura, mas desistiram enquanto discursavam no período reservado aos postulantes ao cargo.

Alcolumbre é o segundo mais votado para o comando da Casa e ocupará o cargo novamente até 2027 depois de ter presidido o Senado entre 2019 e 2021. O anúncio foi feito pelo agora ex-presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Em seu primeiro discurso após a vitória, o parlamentar agradeceu “a cada senador, a cada senadora pela confiança novamente em mim depositada”. “Tenham certeza de que buscarei, ao longo dos próximos dois anos, fazer jus a essa confiança”.

O novo presidente do Senado destacou ainda que quer “ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar a construir consensos que forem necessários para melhorar a vida da população brasileira”.

Além disso, fez uma comparação dos votos que recebeu na primeira eleição – 42 votos, em 2019 – com os 73 obtidos hoje.

“Isso representa claramente o amplo respaldo político que este plenário está conferindo ao projeto coletivo que nós construímos juntos. Esse amplo apoio, mesmo em um contexto com várias candidaturas, demonstra que o Senado Federal está unido e sabe a direção na qual pretende caminhar”, acrescentou Alcolumbre, cuja vitória foi marcada por forte articulação política Reação – Em mensagem divulgada nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou Alcolumbre por sua eleição à presidência do Senado Federal e destacou a importância da harmonia entre as instituições, além de defender a cooperação para o desenvolvimento do país.

“Parabéns ao senador Davi Alcolumbre pelo novo mandato na Presidência do Senado e do Congresso Nacional. Um país cresce quando as instituições trabalham em harmonia”, escreveu o petista Lula enfatizou ainda a necessidade da união dos Poderes, principalmente em defesa da democracia e na luta contra as desigualdades sociais.

“Caminharemos juntos na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual, com oportunidades para todo o povo brasileiro”, concluiu. (ANSA).