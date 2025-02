Davi Alcolumbre diz que é preciso fazer mea culpa e dar transparência às emendas

O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse neste sábado, 1, ter convicção de que é preciso “fazer mea culpa e dar toda transparência às emendas parlamentares”. Além disso, disse que vai fazer uma negociação com os poderes Executivo e Judiciário sobre o tema. “O recurso público não é do deputado e do senador. Ele é fruto dos impostos dos brasileiros”, afirmou em entrevistaao Estúdio i, da Globonews.

Sobre a relação entre os poderes, Alcolumbre citou o imbróglio entre o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), ressaltando que nunca teve problemas com o petista. “Cortar relação com ministro da articulação política não faz bem para institucionalidade”, disse. Ele também ressaltou a relação com os senadores Randolfe Rodrigues (PT-AM) e Jaques Wagner (PT-BA).

O presidente do Congresso eleito afirmou também que não vai conseguir instalar comissões na semana que vem por conta de demandas de partidos. “Líderes me pediram para adiar eleição dos presidentes das comissões”, disse.