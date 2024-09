Dave Grohl teve suposto caso extraconjugal com empresária de conteúdo adulto; saiba quem é

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2024 - 10:48 Para compartilhar:

O cantor Dave Grohl, de 55 anos, usou as redes sociais para anunciar que se tornou pai de uma criança que não é de sua esposa. Casado desde 2003 com Jordyn Blum, de 48 anos, o vocalista da banda Foo Fighters confirmou que a filha é fruto de um relacionamento extraconjugal.

A mulher apontada como suposta mãe da criança é Annaliese Neilsen, 40, conhecida como a “deusa do pornô alternativo”. Neilsen é fundadora do site de entretenimento adulto independente God’s Girls, que começou em 2006, e foi CEO de uma rede social chamada Crushee. Em 2009, o site se descreveu como “um site de pornô alternativo com muitas fotos incríveis e 100% exclusivas. As garotas são muito amáveis e algumas delas têm tatuagens e piercings e cortes de cabelo rebeldes”, o que fez com que ela recebesse o apelido.

Segundo o “New York Post”, o affair teria começado ainda em 2018, e o cantor teria sido responsável até mesmo por algumas das despesas financeiras da empresária. Ela teria acompanhando os Foo Fighters em uma turnê em meados de 2019.

Ao “Post”, Neilsen negou que seja a mãe da filha de Dave Grohl e afirmou que teve uma “breve amizade” com o cantor por meio de amigos de amigos.