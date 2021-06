Datena se irrita com advogado e assume entrevista sobre caso Lázaro

Um fazendeiro suspeito de ajudar Lázaro Barbosa em fuga foi preso nesta sexta-feira (25), e o advogado Ilvan Barbosa ficou responsável pelo caso. José Luiz Datena, do “Brasil Urgente”, estava assistindo um de seus repórteres entrevistar Ilvan, mas acabou se irritando com as respostas vazias do profissional.

+ Lucca e Mateus lançam videoclipe de “Charlie Brown”

+ Celso Portiolli diz que vai substituir Silvio Santos na apresentação do Show do Milhão

“Erick! Põe o fone nele para mim”, exclamou o apresentador. O foi a gota d’água para Datena foi quando o advogado contou que o fazendeiro chamava o caseiro de “Lázaro” como uma brincadeira e, por isso, teriam sido ouvidos gritos chamando o criminoso na fazenda.

“O senhor é liso, é difícil entrevistar o senhor”, continuou Datena. “Se o senhor estivesse aqui onde eu estou, o senhor acreditaria no que o senhor está falando? Na função de perguntador, se o senhor fosse um repórter, o senhor acreditaria no que você está falando?” “Isso aí, realmente, é duro de engolir. Não sei se o Ministério Público, se o juiz vai engolir essa. Eu não engoli. Mas é uma boa tentativa, o senhor é um bom advogado. Se eu tiver algum problema, vou procurar o senhor para me defender”, finalizou.

Veja também