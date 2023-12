Datena se filia ao PSB em ato com presença de Tabata Amaral e Márcio França

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/12/2023 - 15:19 Para compartilhar:

O jornalista e apresentador de televisão, José Luiz Datena, se filiou nesta terça-feira, 19, ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). A cerimônia de ingresso ocorreu na sede nacional da sigla, em Brasília, e contou com a presença do presidente nacional do PSB, Carlos Sigueira, do Vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckimin, e, também, do ministro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França.

Além deles, participaram a deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB-SP). Datena pode compor a chapa da parlamentar como candidato à vice-prefeito.

Os governadores do Espírito Santo, Renato Casagrande, do Maranhão, Carlos Brandão, e da Paraíba, João Azevedo, também estiveram presentes.

Em suas redes sociais, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, fez uma postagem comemorando o ingresso de Datena ao PSB. “Urgente, urgente! Essa é a grande realidade: ele chegou. José Luiz Datena, um dos maiores comunicadores do Brasil, se filiou, hoje, ao PSB. Seja bem vindo, Datena”, escreveu na legenda da publicação.

A movimentação do PSB para reforçar uma chapa com Tabata e Datena ocorrem no momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se articula para bancar a candidatura do deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) à prefeitura de São Paulo. Lula visitou a capital paulista e levou Boulos para participar de ato oficial do governo.

