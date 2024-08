Datena reconhece desempenho ruim em debate e não crava estar na urna em outubro

Diego Ferroni Diego Ferron - https://istoe.com.br/author/diego/ 13/08/2024 - 0:49 Para compartilhar:

O candidato a prefeito de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), disse nesta segunda-feira, 12, que não apoiaria nem Guilherme Boulos (PSOL) nem o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) em um eventual segundo turno, e reconheceu que não foi bem na sua estreia em debates, ocorrida na última quinta-feira (8), na Band.

“A crítica é justa. Já dizia o Chacrinha: quem não se comunica, se estrumbica. Não estou acostumado com regra de debate e em falar no tempo. […] Eu não fui aquilo que pensava que seria e subestimei o debate. Achei que por ser um bom apresentador de televisão eu fosse dar um show nos caras”, disse.

O tucano, que expressou confiança que vencerá a eleição, disse que suas ideias são “antagônicas” às de Boulos e do PT, partido ao qual foi filiado por mais de duas décadas. “Eu não apoiaria o Boulos pro segundo turno. E não precisa nem perguntar se vou apoiar Ricardo Nunes”, disse o jornalista no Roda Viva, ressaltando que ainda há outros nomes “no jogo”, como Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB).

No programa, o candidato falou como lidar com dependentes químicos. Segundo Datena, é necessário cuidar e oferecer terapia aos atingidos.

“O dependente químico tem que ser tratado com o maior carinho possível. Tenho prova concreta dentro da minha casa. Um dos maiores grandes da minha vida foi tirar uma pessoa da minha família do consumo de drogas. A terapia para o dependente químico é fundamental”, responde. “Eu sou a favor da internação compulsória porque não se livra da droga quem não tem ajuda”, completa.

Sobre o aborto, o candidato citou três situações em que a mulher pode realizar o procedimento: uma é perigo de vida para gestante e a segunda situação é a gravidez decorrente de estupro. Os dois estão previstos no Código Penal. O terceiro caso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2012, permitiu a interrupção de gravidez de feto anencéfalo. Bebês anencéfalos não têm o cérebro ou a parte vital dele.

Date também admitiu que não conhece os técnicos responsáveis por elaborar seu plano de governo, acrescentando que o documento que pretende elencar as propostas de sua candidatura para a cidade mais rica da América Latina foi feito “em cima da hora”.

Em sua primeira eleição, após ter desistido de quatro candidaturas, o tucano não cravou que seu nome estará nas urnas em outubro, o prazo para registro de candidaturas vai até quinta-feira (15).

“Com o apoio que tenho, com a condição que tenho, sem gastar muito, sem fazer campanhas milionárias, espero que o povo confie que eu vá até o fim. E pediria que as pesquisas parassem com essa história de “se o Datena desistir”. Espera eu desistir, pô — declarou.