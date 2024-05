Datena recebe alta médica após nova cirurgia para conter sangramento; apresentador está de volta ao trabalho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 16:54 Para compartilhar:

O apresentador José Luiz Datena, 66 anos, já recebeu alta após ter sido submetido a uma cirurgia no aparelho digestivo. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a semana passada e foi operado na quinta-feira, 2. Após apresentar novo sangramento na região do períneo, precisou ser operado novamente na mesma unidade no último domingo, 5.

Leia mais em:

Sangramento e nova cirurgia: o que se sabe sobre o estado de saúde de Datena

Ele recebeu alta na manhã desta sexta-feira, 10, e segundo o filho mais velho, Joel Datena, 47, o apresentador já vai retomar o comando do “Brasil Urgente”, programa policialesco da Band, exibido às 16h.

“Ele já trabalhará hoje”, afirmou o filho de Datena, em conversa para o site da revista Quem.

Vale lembrar que em outubro do ano passado, o apresentador passou por duas cirurgias cardíacas.

Em janeiro de 2023, ele foi submetido a um cateterismo para desobstrução de artérias.