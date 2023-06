Datena ‘pistola’ ao vivo e internautas veem suposta crítica à Luiz Bacci; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/06/2023 - 16:33 Compartilhe

Apresentador do ‘Brasil Urgente’, da Band, José Luiz Datena ‘pistolou’ durante a exibição do jornal na última terça-feira (13). O comunicador não poupou críticas em sua fala e internautas apontam que o jornalista alfinetou Luiz Bacci, da Record TV.

Durante o programa de ontem, Datena usou fortes palavras em seu pronunciamento. “Gente que fica me passando recadinho no WhatsApp dizendo: ‘Olha, meu irmão, eu adoro você, fantástico e tal’… dando sugestões… e depois vibra com a crise de pessoas sendo mandadas embora, colocadas na rua… Quem vibra com a desgraça dos outros é mau-caráter da pior espécie”, disse o apresentador.

“Então, para esse mau-caráter, que sabe o que eu estou falando, me manda mais recadinho, me manda abraço, que você que se alimenta da desgraça dos outros, que perdem emprego, são pais de família, você não vale absolutamente nada. Você é um mau-caráter desgraçado. Manda outro recado aqui para mim que eu vou contar a história todinha, seu mau-caráter”, completou o apresentador.

Entenda o caso

Segundo diversos veículos, Bacci teria debochado da emissora Band, que passa por um momento de crise com demissões de funcionários e corte de despesas. Durante exibição do jornal ‘Cidade Alerta’ nesta semana, Luiz ainda teria brincado com a concorrente após Datena perder o helicóptero que era utilizado no Brasil Urgente.

“Neste horário, aqui em São Paulo, em televisão, apenas a Record tem helicóptero pra deixar você bem informado, sobrevoando São Paulo ao vivo”, vangloriou-se Bacci, na ocasião.

Após 24 horas da declaração do apresentador, Datena teria se irritado com a situação e decidiu rebater Luiz Bacci ao vivo, em seu programa na grade da Band.

