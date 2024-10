Datena move ação na Justiça contra Marçal por danos morais no valor de R$ 100 mil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/10/2024 - 21:19 Para compartilhar:

O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, deu entrada na Justiça do Estado, nesta terça-feira, 1º de outubro, com pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) contra Pablo Marçal, seu adversário político pelo PRTB neste pleito.

No documento apresentado por seu advogados, Datena afirma que, objetivando a manutenção de sua integridade física e moral, não há interesse na audiência de conciliação, e pede que seja dada a “tramitação prioritária no andamento do processo” devido à sua idade, 67 anos.

A ação movida pelo apresentador se refere às declarações de Marçal ao chamá-lo de “Jack”, fazendo referência ao assassino “Jack, o estripador”, de “estuprador” e a afirmação de que Datena “responde por assédio sexual”.

As declarações de Marçal ocorreram no debate entre os candidatos à prefeitura de São paulo no dia 15 de setembro de 2024 na TV Cultura, cujo recorte destacando as falas do coach, contendo as respectivas legendas, circularam nas redes sociais.

“Os playboys da cidade de São Paulo não sabem o que eu vou falar agora, mas quem é da quebrada sabe: ‘Homem é homem, mulher é mulher, es***[tuprador] é diferente, né? Sabe o que eu estou falando? Tem alguém aqui que é Jack que tá aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual e essa pessoa dá pena. Eu queria que você pedisse perdão pras mulheres. O processo que corre, é só você ir no Google e digitar […] Você está pagando, não sei, talvez milhões, pelo silêncio dessa mulher”, diz um trecho das falas de Marçal, incluído no documento protocolado pelos advogados de Datena.