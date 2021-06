Datena ironiza Copa América no Brasil: ‘Domina Neymar, morreu mais um’ Apresentador disse que sediar o torneio é uma 'irresponsabilidade absurda' e Governo deveria se preocupar com aquisição de vacinas

Com a confirmação da realização da Copa América 2021 no Brasil, o apresentador José Luiz Datena questionou, durante o “Brasil Urgente” desta terça-feira, as prioridades do Governo Federal. O jornalista, que também narra partidas de futebol na Band, classificou a escolha como desumana e ironizou o torneio em território nacional.

– Para que você precisa de Copa América aqui? Domina Neymar, morreu mais um. Deu pela esquerda, recebeu lateral brasileiro, morreram mais 30. Para que isso? Para que isso? Para que Copa América em um país onde já morreram quase meio milhão de pessoas? – questionou o apresentador ironizando uma narração de jogo da Seleção Brasileira.

– É uma irresponsabilidade absurda. Impensável. É desumano. É tudo que a gente não precisa. Vai correr atrás de vacina! Vai comprar vacina – criticou José Luiz Datena. A opinião do apresentador é compartilhada por seu parceiro de Band, o ex-jogador Neto, que classificou a disputa do torneio no Brasil como “o maior absurdo de todos os tempos”.

A decisão do Brasil de sediar a Copa América 2021, que foi transferida da Argentina e da Colômbia, não foi bem recebida na web – onde ganhou apelidos e “mascotes” irônicos. Nesta terça, contudo, o Ministro da Casa Civil confirmou a realização do torneio em território nacional em seu Twitter.

