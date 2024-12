Datena fala sobre fechar contrato com o SBT: ‘Realizo um sonho’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/12/2024 - 18:10 Para compartilhar:

José Luiz Datena, novo contratado do SBT, resgatou alguns registros de um encontro com Silvio Santos, falecido em agosto deste ano, aos 93 anos de idade. O apresentador usou as redes sociais, neste domingo, 8, para homenagear o fundador da emissora e comemorar a sua ida para o canal.

Os registros, publicados no Feed do Instagram, mostram o encontro que os dois tiveram em junho de 2022, durante a gravação do “Jogo das 3 Pistas”, quadro no Programa Silvio Santos, quando eles se enfrentaram no quadro apresentado por Patricia Abravanel.

“Amanhã realizo um sonho: estreio, às 16h45, no @sbt, a emissora do Silvio Santos, o maior comunicador de todos os tempos! Espero você, no SBT”, escreveu Datena na legenda da publicação sobre estreia no “Tá na Hora”.

O apresentador deixou a Band, onde comandava o policialesco “Cidade Alerta”, no final de novembro, após 20 anos de casa.

Na semana passada, o SBT confirmou a contratação de Datena para ficar à frente do “Tá na Hora”. Marcão do Povo, que comandava a atração, deverá ir para o “Primeiro Impacto”.

