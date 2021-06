Datena fala do desejo de se aposentar: ‘Vou parar com tudo isso. Estou cansado’

Datena pode não dar mais o ar da graça nas telinhas em breve. Na tarde de ontem (08), durante a apresentação de seu programa “Brasil Urgente”, da Band, o apresentador revelou o desejo de se aposentar da carreira alegando estar cansado.

Após elogiar um repórter do Rio de Janeiro que tinha acabado de entrar ao vivo, Datena enalteceu a equipe de jornalismo da emissora e falou de sua aposentadoria: “Na nossa equipe todos os repórteres são de primeira qualidade. É a melhor equipe de repórteres com gente nova que a Band está revelando e alguns já com uma certa idade, como o locutor que vos fala, que já já vai parar com isso tudo. Já estou cansado. Mas tem muita gente boa e que a Band está revelando, graças a Deus, gente de primeira linha e primeira qualidade”, disse o veterano.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o jornalista toca no assunto sobre parar de trabalhar.

