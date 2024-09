Datena e Marina Helena não foram convidados para o debate da Folha; entenda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2024 - 15:07 Para compartilhar:

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) e a economista Marina Helena (Novo) não foram convidados para o debate promovido na manhã desta segunda-feira, 30, pelo jornal Folha de S. Paulo e pelo portal UOL. Participam do encontro o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Datena e Marina Helena não foram chamados porque os organizadores estabeleceram como critério convidar apenas os três primeiros colocados na mais recente pesquisa Datafolha. Posteriormente, o número foi ampliado para os quatro primeiro colocados e Tabata foi incluída.

No levantamento em questão, Nunes tem 27% das intenções de voto, Boulos, 25%, e Marçal, 21%. A deputada do PSB aparece numericamente em quarto com 9%. Datena tem 6% e Marina Helena, 2%

A legislação eleitoral deixa livre para os organizadores decidirem quem chamar em caso de debates transmitidos pela internet. Já emissoras de rádio e televisão são obrigadas a convidarem todos os candidatos cujos partidos tenham ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. O convite aos demais candidatos é opcional.

O PRTB, de Marçal, e o Novo, de Marina Helena, não cumprem o requisito, mas os candidatos têm sido convidados para os debates mesmo assim – a exceção foi a Band, que optou por não convidar Marina para o primeiro debate desta campanha eleitoral.