Datena diz que não se arrepende de ‘cadeirada’ em Marçal: “Claro que não”

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2024 - 7:28 Para compartilhar:

O apresentador e candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, José Luiz Datena, afirmou em entrevista à TV Cultura que não se arrepende de ter agredido o adversário Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira durante o debate da emissora neste domingo, 15.

“Claro que não”, respondeu Datena aos ser questionado por um jornalista. Datena avançou sobre Marçal após ser provocado e chamado de “arregão” ao citar a desistência de suas antigas candidaturas. Antes, o ex-coach havia comentado sobre uma acusação de assédio sexual contra o apresentador. O processo contra o apresentador foi arquivado em 2019 após a retirada das denúncias.

“Ele veio com um processo que foi arquivado, que nem chegou a ser investigado pela polícia porque não havia provas. Uma coisa de 11 anos atrás e que provocou uma situação muito grave dentro da minha família”, justificou Datena após a agressão.

“Minha sogra teve três AVCs e morreu muito por conta disso e, agora, eu achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desse”, afirmou.

Em conversa com os jornalistas na saída do Teatro B32, onde foi realizado o evento, Datena afirmou ter “perdido a cabeça” após as provocações. Mesmo com as agressões, o tucano garantiu que manterá a candidatura até o fim.

“Infelizmente perdi a cabeça. Não deveria ter perdido? Acredito que não. Deveria ter saído do debate e ido pra casa, seria melhor”, disse.

“Pretendo me manter candidato. Pretendo me manter candidato até o fim. Depende do partido, depende de todo mundo. Espero que nível democrático restabeleça”, concluiu Datena.