Datena diz que aceita votos de bolsonaristas e lulistas e anuncia Aníbal vice em convenção

José Luiz Datena (PSDB) anunciou o ex-senador José Aníbal, presidente do partido em São Paulo, como seu candidato a vice pela prefeitura da cidade.

Em convenção realizada neste sábado, 27, na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), o apresentador foi oficializado pelos tucanos para o pleito de outubro e afirmou aceitar os votos de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Aceitamos o voto do bolsonarista que não vai votar no Nunes porque sabe quem ele é. Aceitamos voto do lulista que não vai votar no Boulos porque sabe quem ele é”, afirmou, em referencia ao deputado Guilherme Boulos (PSOL) e ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), seus adversários na disputa pelo cargo e apoiados, respectivamente, por Lula e Bolsonaro.