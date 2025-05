Datena deixa SBT menos de seis meses após ser contratado pela emissora

José Luiz Datena, 67 anos, se despediu ao vivo do SBT, na tarde desta sexta-feira, 2, durante o “Tá Na Hora”, programa comandado por ele. O apresentador deixa a emissora menos de seis meses após firmar contrato para assumir o policialesco.

Sem deixar claro se estava se desligando da empresa, Datena fez discurso em clima de despedida e disse que aprendeu muito no período em que esteve no canal. A emissora chegou a negar a demissão, mas, de acordo com a Folha de S.Paulo, o apresentador estaria em negociação com a RedeTV!.

“Eu sou muito grato ao SBT, que me deu oportunidade em um momento importante da minha vida, eu precisava tanto dessa oportunidade, eu estou tão feliz por ter tido”, disse o jornalista.

“Esse período que convivi com vocês aqui, aprendi coisa para caramba… Algumas estarrecedoras, outras mais normais”, continuou ele.

Ao final, Datena surpreendeu os colegas de trabalho do programa “Fofocalizando” ao dar a entender que aquele seria seu último programa.

“Meninos, até quando Deus quiser”, falou.

“Até segunda, Datena”, retrucou Gaby Cabrini.

“É Deus quem manda”, respondeu ele.

Datena assinou contrato com o SBT em dezembro último: “Realizo um sonho: estreio, às 16h45, no @sbt, a emissora do Silvio Santos, o maior comunicador de todos os tempos! Espero você, no SBT”, escreveu Datena, na ocasião, em suas redes sociais ao comemorar a sua estreia no “Tá na Hora”.

Antes do SBT, o apresentador comandava o policialesco “Cidade Alerta”, na Band. Ele deixou o canal em novembro de 2024, após 20 anos de casa.