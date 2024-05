Datena dá aval ao PSDB e se aproxima de candidatura à prefeitura de SP

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 16/05/2024 - 12:56 Para compartilhar:

O apresentador José Luiz Datena deve ser o candidato do PSDB para a prefeitura de São Paulo. A informação foi confirmada pela IstoÉ com fontes do partido.

Datena se reuniu com a cúpula da legenda há duas semanas e recebeu dados de pesquisas que mostraram o apresentador na terceira colocação na disputa pela prefeitura. Após ver os resultados, o Datena se colocou à disposição para ser cabeça de chapa no pleito deste ano.

Até então, o tucano estava cotado para ser vice na chapa da pré-candidata Tabata Amaral (PSB). A campanha da deputada federal não comentou a decisão de Datena.

Embora tenha se colocado como candidato, fontes ouvidas pela reportagem apontam que a decisão ainda não está sacramentada. Uma nova reunião entre o apresentador e a cúpula municipal do partido deve acontecer na próxima semana para selar o acordo.

Um tucano de primeira ordem disse à IstoÉ que há um certo receio no partido de que Datena desista da candidatura no meio do caminho. Em outras quatro oportunidades, o apresentador se colocou como candidato, mas recuou no último dia em que poderia comandar programas de TV.

De acordo com a fonte, é preciso ter certeza sobre os passos que o apresentador terá para garantir a criação da chapa. A legenda ainda não tem um nome para a vice, mas não descarta a composição pura para o pleito deste ano.