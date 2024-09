Datena consegue direito de resposta contra Marçal após acusações de assédio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2024 - 17:51 Para compartilhar:

Candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB) conseguiu direito de resposta contra Pablo Marçal (PRTB), após ser acusado pelo adversário nas eleições 2024 de assédio sexual.

A decisão, publicada neste sábado, 21, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, exige que o ex-coach publique o posicionamento do apresentador da Band em suas redes sociais no prazo de 48 horas.

“Defiro o direito de resposta ao autor, que deverá apresentar nos autos o vídeo da resposta (que deverá ser restrito e específico ao teor da acusação, com duração de tempo de 29 segundos), cabendo ao requerido Pablo Henrique Costa Marçal a veiculação da referida resposta em sua rede social no Instagram, em até 48 horas após a intimação da validação do conteúdo pelo Juízo”, diz documento.

A Justiça Eleitoral já havia determinado que Marçal apagasse os vídeos postados em suas redes sociais nos quais acusa Datena de assédio sexual.

Nos vídeos, o ex-coach usava cortes do debate na TV Cultura nos quais ele fez menção a uma ação de abuso sexual feita por uma funcionária da TV Bandeirantes contra o apresentador em 2019. O processo foi extinto, após a jornalista recuar da acusação em uma carta meses depois.

As acusações de Marçal motivaram a ação violenta de Datena durante o debate da TV Cultura, no domingo, 15, que deu uma cadeirada no candidato do PRTB.