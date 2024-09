Datena comete gafe e diz que defende agressores e bandidos ‘todos os dias há 26 anos’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2024 - 12:14 Para compartilhar:

O candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) cometeu uma gafe durante o debate no SBT, nesta sexta-feira, 20, ao dizer que durante a sua carreira como apresentador de TV defendeu agressores e bandidos.

O debate iniciou com o candidato Guilherme Boulos fazendo uma pergunta aDatena sobre as propostas do tucano para a questão da violência contra a mulher. “Há 26 anos venho defendendo agressores, bandidos e canalhas que agridem mulheres. Todos os dias, inevitavelmente. Essas patrulhas serão aumentadas e bem equipadas”, afirmou o apresentador.

Em seguida, Datena destacou que sua proposta para a administração da cidade de São Paulo é “colocar uma delegacia da mulher em cada uma das 32 subprefeituras de São Paulo para que haja resposta imediata para evitar que haja uma agressão. Estender o centro de atendimento para que as mulheres possam dar o alerta, o alarme de pânico para que não sejam agredidas. Para isso temos que contar com os nossos deputados de São Paulo. Eu sou contra o feminicídio, quem comete o feminicídio tem que ficar na cadeia e cumprir a pena”.

Na tréplica, o deputado federal pelo PSOL disse que a cidade paulista nunca esteve tão insegura, especialmente para as mulheres. “Por isso lançamento o programa ‘São Paulo Mais Segura’, que vai dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana”, completou. “Acima de tudo, irei combater a violência contra a mulher. Agressor de mulher, no meu governo, vai ser tratado como criminoso, e descentralizar a Patrulha Maria da Penha”, finalizou.