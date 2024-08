Datena adere à reação contra Pablo Marçal lembrando ‘farinata’ de João Doria

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2024 - 21:50 Para compartilhar:

O apresentador e candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena aderiu à reação contra o adversário Pablo Marçal (PRTB), que cresceu nas pesquisas eleitorais, relembrando o episódio da proposta de uso da “farinata” por João Doria, ex-governador paulista pelo PSDB.

Datena publicou um vídeo nesta segunda-feira, 26, citando a sugestão do atual coordenador do plano de governo de Marçal, Filipe Sabará (Republicanos), de servir o composto feito com base em alimentos próximos à data do vencimento nas merendas escolares da capital, na época em que compunha a gestão de Doria na Prefeitura de São Paulo, como secretário de Assistência e Desenvolvimento Social.

“Veja com quem tu andas que eu direi quem tu és”, disse o tucano criticando a sugestão de Sabará de “servir comida de cachorro” para os estudantes. “É brincadeira, com tanta criança morrendo de fome em São Paulo e no Brasil, você ter do seu lado quem pensa desse jeito”, afirmou o candidato do PSDB. Procurado pelo Estadão, Doria não quis se manifestar sobre a publicação de Datena.

A “farinata” gerou polêmica durante a gestão do tucano João Doria. Em 2017, o Programa de Alimentação Solidária incluiu o composto produzido a partir de alimentos que estariam perto da data de vencimento e processado em formato de biscoito e macarrão como item da merenda das escolas municipais da capital paulista.

O uso do composto foi criticado por especialistas e questionado pelo Ministério Público Estadual (MPE). Na época, Doria chegou a discutir com a oposição, afirmando que a proposta havia sido alvo do “aspecto ideológico” após as manifestações do PT e PSOL. A proposta fez com que um grupo de mães de alunos organizasse um ato na Avenida Paulista em protesto contra a distribuição da “farinata”. Após a repercussão negativa, o ex-prefeito pelo PSDB recuou e desistiu de utilizar o composto nas merendas um dia depois do anúncio.

Adversários tentam barrar crescimento de Marçal

Com o crescimento de Pablo Marçal nas pesquisas de intenção de voto, os adversários do candidato tentam barrar o avanço do ex-coach com publicações nas redes sociais sobre os processos e escândalos que envolvem o postulante do PRTB. Tabata Amaral (PSB) produziu vídeos citando a condenação de Marçal por envolvimento com uma quadrilha que desviava dinheiro de contas bancárias e relacionando o ex-coach ao crime organizado.

As publicações têm como objetivo “expor quem é Pablo Marçal” e ampliar a visibilidade da candidata nas redes sociais, evitando que o adversário domine o espaço.

Guilherme Boulos (PSOL) também publicou vídeos contra Marçal após receber críticas de apoiadores que reclamaram da inércia do psolista. Nas publicações, Boulos representou integrantes do PRTB e MDB com cápsulas de projéteis de fuzil e mencionou as acusações de envolvimento do presidente do PRTB, Leonardo Avalanche, com o crime organizado.

Já o prefeito Ricardo Nunes chamou Marçal de ‘moleque lacrador’ e diz que partido dele está envolvido ‘até o nariz’ com PCC nesta segunda-feira. O ex-coach não se manifestou.